Ibirapuitã está com mais 8 metros do nível normal e Defesa Civil já está em alerta

Após as chuvas registradas nos últimos dias, o nível do Rio Ibirapuitã subiu e a Defesa Civil faz monitoramento constante.

Na manhã deste sábado(6), o Diretor da Defesa Civil, Renato Grande, realizou uma vistoria nos pontos de alagamento e segue monitoramento. O rio aumenta aproximadamente 2cm por hora.

Ainda conforme Renato, algumas residências já estão com água no pátio e as primeiras residências podem ser atingidas até o final da tarde.

O Diretor pontua que é necessário que as famílias entrem em contato com a Defesa Civil durante o dia, pois na madrugada, devido a segurança de todos, não serão realizadas mudanças.

Na última semana, os registros no interior do Município foram de no mínimo 140mm. Já na cidade a média foi de 100 mm de chuva.

De acordo com Renato, até o momento, a Defesa Civil não recebeu chamados de auxílio. Ele acrescenta que a partir de 8m e 40cm as primeiras casas são atingidas.

Os telefones da Defesa para ocorrências são: 3961 1606 ou (55) 99207-0859 (plantão).