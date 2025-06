Ibirapuitã: nas últimas 12 horas inundação do rio recuou 21cm em Alegrete

Desde o domingo (1º), o nível do rio Ibirapuitã em Alegrete apresentava recuo das águas. Ainda na manhã de domingo apresentou 12m.92cm. Já na manhã desta segunda-feira (2), o nível era de 12m.71cm apresentando um declínio de 21cm nas últimas 12 horas.

Embora o frio tenha castigado um pouco a situação, a esperança foi no sol que apareceu ainda no domingo e neste início da semana. De acordo com dados da Defesa Civil, o município está com 563 pessoas fora de casa.

São 59 famílias desabrigadas, sendo 199 pessoas que permanecem nos abrigos disponibilizados pela Prefeitura. Em casas de familiares e acampadas próximas aos locais afetados pela enchente, no bairro Santo Antônio e na Vila Nova, totalizam 364 pessoas, conforme contagem da Defesa Civil. O cálculo é que 92 famílias estejam desalojadas. Essas pessoas embora assistidas pelo órgão de Defesa Civil, não recebem as refeições e estão contando com ajuda humanitária e doações.

Já nos abrigos de acolhimento visitados pela reportagem, na manhã desta segunda-feira, no Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha e no Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano – locais com os maiores números de desabrigado estes estão sendo assistidas integralmente.

Assim, como no Ginásio da Escola Honório Lemes, Igreja Exercito de Salvação, SAIA, Igreja Quadrangular e no antigo Berçário Industrial.

A Defesa Civil está monitorando o nível do Rio Ibirapuitã, acompanhando a produção e distribuição de alimentos, além de atendimento por técnicos da Promoção Social e profissionais de saúde. A campanha de arrecadação de ajuda humanitária prossegue e a Defesa Civil mantém plantão para atender a comunidade pelos telefones de contato com a Defesa Civil: (55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544.