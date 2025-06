Ibirapuitã sai do leito e mais de 250 pessoas estão fora de casa em Alegrete

Com 170,2mm de chuva acumulada nas últimas 120 horas o município de Alegrete enfrenta outra enchente em menos de 30 dias. Nas últimas horas foram 22,4mm e o tempo continua chuvoso.

Conforme medição da CPRM que opera com uma estação pluviométrica no bairro Rui Ramos, o nível atingiu 10m52cm nesta manhã. A média é de 0.5cm a cada hora. Os rios Ibicuí em Manoel Viana, Quaraí e Passo do Mariano entraram em cota de atenção.

A Defesa Civil ativou mais dois abrigos, além do Ginásio da Escola Honório Lemes, agora já possuem pessoas abrigadas no Ginásio do IEEOA e Eurípedes Brasil Milano. No total, 252 pessoas tiveram de deixarem suas casas por conta do avanço das águas. São 25 famílias desabrigadas, 88 pessoas que estão nos abrigos recebendo assistência do município.

Novamente as regiões dos bairros Santo Antônio, Macedo e Vila Nova foram afetadas com a enchente. Dados colhidos da Defesa Civil dão conta que ao menos 46 famílias ficaram desalojadas entre a tarde de terça-feira e nesta madrugada de quarta (18). A estimativa que 164 pessoas foram para casa de familiares ou estão em locais próximos de suas residências.

A Defesa Civil mantém plantão para atender a comunidade pelos telefones:

(55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544 ou Adão Roberto Diretor 55999566385

Foto: Vinicius Figueiredo