Ibirapuitã sobe quase 2 metros após chuva intensa e Passo Novo não tem desalojados confirma Defesa Civil

Nas últimas 24 horas, o município registrou 66,4 milímetros de chuva. Somente até as 7h45min desta terça, foram contabilizados 35,4 milímetros, conforme dados do pluviômetro automático da SGB/ANA.

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Com o acumulado, o nível do Rio Ibirapuitã subiu de 2,04 metros, registrado na manhã de segunda-feira, para 3,89 metros nesta terça-feira. Apesar da elevação, a Defesa Civil informa que, de acordo com os prognósticos utilizados nos alertas estaduais para os rios, não há previsão de que o nível alcance a cota de inundação.

A preocupação permanece principalmente em razão da continuidade da instabilidade. A formação de um ciclone extratropical, associada ao avanço de uma frente fria, mantém o Rio Grande do Sul em alerta para chuva volumosa, temporais e rajadas de vento.

Passo Novo segue em atendimento, mas não há desalojados

Mesmo com o volume de chuva registrado nesta terça-feira, não há, até o momento, registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas na região do Passo Novo, localizada a cerca de 27 quilômetros do centro de Alegrete.

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A comunidade foi uma das áreas mais atingidas pelo temporal do último sábado (26). Cerca de 400 residências foram afetadas, e aproximadamente 1.900 pessoas receberam atendimento direto das equipes que atuaram na região.

Segundo a Defesa Civil de Alegrete, não foram registradas novas ocorrências na cidade durante a madrugada. Um novo levantamento será realizado nesta manhã para verificar se a chuva provocou novos danos ou afetou moradores que já haviam sido atingidos pelo temporal anterior.

O coordenador da Defesa Civil reforça que, caso algum morador do Passo Novo tenha sido afetado pela chuva e precise deixar sua residência, há local disponível para acolhimento. Outro item importante diz em relação ao trânsito de motoristas com vidros dos veículos danificados. Segundo orientação, a Defesa Civil conversou com o comando da Polícia Rodoviária Estadual, que neste momento usará o bom senso dos motoristas que estão deslocando do Passo Novo em direção à cidade para o conserto.

As escolas da comunidade permanecem sem aulas. Parte dos consumidores também continua sem energia elétrica. A RGE informa que o fornecimento foi restabelecido parcialmente e que as equipes trabalham para normalizar o atendimento em toda a comunidade ao longo desta terça-feira.

Chuva forte e queda de temperatura

Conforme a previsão da Climatempo Meteorologia, a terça-feira será marcada por instabilidade persistente desde as primeiras horas do dia. Há possibilidade de chuva intensa, descargas elétricas, queda de granizo e rajadas de vento em diferentes regiões.

Com o avanço da frente fria, as temperaturas devem cair ao longo do dia. A expectativa é de que as instabilidades diminuam gradualmente durante a noite.

Na quarta-feira (30), o ciclone extratropical deve se deslocar em direção ao oceano, enquanto a frente fria continua avançando. A tendência é de redução das instabilidades em grande parte do Rio Grande do Sul.