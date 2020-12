Ícone do rubronegro alegretense completa 75 anos de vida

As histórias se confundem. Difícil não associar o Flamengo de Alegrete com a trajetória do popular Toninho Fagundes, como é conhecido.

Nesta sexta-feira 4 de dezembro, ele completa 75 anos a frente do clube que foi fundado em 14 de julho de 1963, e até hoje é o presidente. Antônio Carlos Fagundes, o Toninho é figura conceituada no esporte nacional e mundial, Toninho é simples, dinâmico e dedicado 24hs ao clube que já faz parte de sua vida.

Pai do maior encontro de futebol infantil panamericano, Toninho está aposentado de suas funções na Receita Estadual, onde trabalhou na sede de Alegrete.

Principal articulador do clube rubronegro, Toninho já busca soluções para pós pandemia. Com o Efipan 2021, previsto para a metade do ano, já com expectativa de vacinação, ele corre para assegurar verbas para consolidar a tão sonhada Vila Olímpica, talvez seu melhor e maior presente de aniversário.

A reportagem entrou em contato com o presidente Toninho, parabenizando pela data e brincou com o presidente: – Onde será a festa ? Não pode haver aglomeração. Salvo pelo Decreto, respondeu Toninho Fagundes.

Júlio Cesar Santos