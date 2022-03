Identificadas vítimas carbonizadas em veículo na Ponte do Capivari

De acordo com a Polícia Civil, através de exames de DNA, foi constatado que se trata de Matheus Peres dos Santos de 24 anos e Lúcio Roberto Alves Luzardo de 34 anos. Ambos estavam desaparecidos desde a noite do crime. A confirmação ocorreu nesta semana , através do Instituto Geral de Perícia em Porto Alegre.

Líderes comunitários se mobilizam para melhor atendimento da ESF Vila Nova

Segundo a família de Matheus, o último contato com ele foi na tarde de quinta-feira, por volta das 17h. Já, Lúcio, vulgo Milu, saiu de casa por volta do mesmo horário que Matheus e também não retornou mais. Ambos estariam juntos, pois Matheus trabalhava com transporte de passageiros, não legalizado.

Lúcio Roberto Alves Luzardo

O crime

Na noite de quinta-feira(16), o CRBM e os Bombeiros foram comunicados de um veículo em chamas embaixo da ponte do Capivari, na RS 507, Estrada do frigorífico. Foi realizada a extinção do fogo e constatado que havia dois corpos carbonizados. Um dos indivíduos estava no banco traseiro e o outro no porta-malas.

Homem que tentou envenenar mulher três dias antes de assassiná-la é condenado

Devido ao estado dos corpos foi necessário coletar material para que a identificação foi realizada através do DNA, em Porto Alegre.

A investigação da Polícia Civil iniciou tão logo comunicado do crime. Entretanto, até o momento, não há suspeitos. Na noite do crime, uma testemunha disse que visualizou um homem, sem camisa, na carona de uma moto. Com essas duas mortes, Alegrete chega a 12 homicídios neste ano de 2021.