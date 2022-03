Identificado casal de namorados encontrado morto em Parobé

O casal encontrado morto na quinta-feira (24) em Parobé, no Vale do Paranhana, foi identificado pela Polícia Civil. Os dois residiam em Nova Hartz, no Vale do Sinos, e foram atingidos por vários disparos de pistola 9 milímetros.

Os corpos estavam ao lado de um carro incendiado em uma usina de reciclagem às margens da RS-239, quase no limite do município com Araricá. As vítimas estavam com as mãos entrelaçadas e amarradas com um tecido usado como corda.

De acordo com o delegado Gustavo Bermudes, responsável pela investigação, uma das vítimas foi identificada no final da sexta-feira (25): Jheniffer dos Santos, 25 anos, natural de São Gabriel. Ela residia em Nova Hartz com o namorado havia poucos meses. Marcos Fernando Bampi, 36 anos, foi identificado logo após o fato. O carro incendiado era de propriedade dele.

A polícia afirma ainda não saber a motivação do duplo homicídio e ainda não há suspeitos. Bermudes diz que o casal era reservado quanto à residência e à atividade econômica. Bampi tinha uma oficina mecânica em Nova Hartz, mas, em depoimento, familiares informaram que não tinham muitas notícias do casal e alguns acreditavam que eles passavam parte do tempo até mesmo em Santa Catarina.

Bampi e Jheniffer não tinham antecedentes criminais e Bermudes praticamente descarta motivação passional.

Fonte: Gaúcha/ZH

Foto: Polícia Civil / Divulgação