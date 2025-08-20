Identificado corpo encontrado pelos Bombeiros no interior de Alegrete

Conforme apuração do Portal Alegrete Tudo com um familiar, trata-se de Jardel Portes Dill, de 29 anos, natural de Uruguaiana.

As buscas tiveram início na tarde de terça-feira (19), conduzidas pelo sargento Ramos e pelo soldado Tavares, e foram retomadas nesta manhã com a equipe formada pelo sargento Guedes e o soldado Gonçalves.

De acordo com informações preliminares, Jardel trabalhava em uma estância da região e estava em uma atividade de caça acompanhado de um amigo. Durante a travessia de um açude, acabou se afogando. O amigo ainda tentou socorrê-lo, mas não conseguiu.

Mergulhadores também foram acionados e permanecem em deslocamento para a área. Até o momento, não há detalhes sobre a forma como o corpo foi localizado.