Na noite desta segunda-feira(4), a Polícia Civil confirmou a identidade da vítima encontrada morta, em um matagal, no início desta tarde, em Alegrete.

O corpo encontrado é de Alexandre Carvalho Moura de 21 anos . Ele era conhecido como Xandy e residia no bairro Novo Lar, porém, ficava a maior parte do tempo na Piola, segundo informações de testemunhas.

Um transeunte passava pelo local e identificou o corpo que apresentava várias perfurações de faca, principalmente, na região do pescoço. A vítima estava em um matagal na estrada que é sequência da Avenida Brás Faraco, alguns metros da BR 290.

Identificado homem encontrado morto em matagal

A Perícia de Santana do Livramento chegou por volta das 18h20 de hoje. Com requinte de crueldade, as perfurações foram por várias partes do corpo concentrando mais na região do pescoço.

O corpo foi levado ao IML do hospital Santa Casa pela Funerária Angelus. Pela característica do corpo, o assassinato foi nesta madrugada.

Corpo de homem morto a facadas é encontrado em matagal

Nesta manhã, o sétimo homicídio, deste ano, foi confirmado com a morte de Alessandro Ferrão da Silva de 41 anos. Ele foi morto com cerca de cinco tiros. Depois de ser alvejado no bairro Piola, Alessandro foi levado à Santa Casa, porém, não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações se há alguma relação entre os homicídios.

O setor de investigação da Polícia Civil já está trabalhando no caso.

A Brigada Militar foi a primeira a ser acionada e posteriormente a Polícia Civil assumiu a ocorrência até a chegada da Perícia. Alegrete chega a oito homicídios em 2021.