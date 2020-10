Identificados mortos em acidente na BR-290 em Rosário do Sul

Compartilhe















Foram divulgadas as identidades das duas vítimas do acidente pelo engavetamento ocorrido na Ponte Marechal Abreu, no Km 480 da BR-290, em Rosário do Sul. As vítimas são Igor Alpino Pizeta, 25 anos, e Caroline Naressi Dorneles, 19 anos, que estavam no carro com placas de Uruguaiana que foi arremessado fora da ponte no trágico acidente.

O engavetamento aconteceu por volta das 16h na ponte, quando cinco carros e uma carreta foram envolvidos no acidente. Dos cinco carros, dois deles foram jogados fora da ponte com o impacto a vinte metros de altura, sendo que em um deles, estavam os dois uruguaianenses que acabaram morrendo tragicamente.

O outro carro teve um passageiro que está internado em Rosário, com ferimentos graves mas não foram informados mais detalhes.

O acidente:

O casal, um homem e uma mulher, estavam num veículo de Uruguaiana. O engavetamento envolveu seis veículos – cinco automóveis e uma carreta – sendo que dois dos cinco automóveis caíram da Ponte Marechal Abreu. Os Bombeiros e SAMU de Rosário do Sul trabalharam no socorro aos feridos e vítimas dos acidentes. O trânsito está em meia pista, com congestionamento dos dois sentidos. As vítimas fatais ainda não foram identificadas.

