Identificar e buscar ajuda profissional pode reduzir muito os sintomas do TEA – Transtorno do Espectro do Autismo

Seguindo as reportagens do Espaço Fluir, na edição desta semana, Daniela Vizzotto – Psicopedagoga, especialista em Autismo com Pós-graduação na área, destaca a importância de identificar e buscar ajuda profissional para o TEA – Transtorno do neurodesenvolvimento que leva a comprometimentos de comunicação, interação social e comportamentos restritivos, que se inicia logo nos primeiros anos de vida.

Você sabia que o reconhecimento sintomático precoce, bem como o início das terapias e medidas educacionais podem reduzir alguns sintomas:

Sintomas mais comuns do TEA:

• Falta de contato visual;

• Atraso na aquisição da fala;

• Dificuldade de aprendizagem;

• Movimentos involuntários e repetitivos;

• Interação social inadequada;

• Repetição de palavras (ecolalias);

• Falta de atenção, interesse por um número limitado de coisas.

Por que intervir precocemente?

Assim como o diagnóstico precoce, as terapias, medidas educacionais e orientação familiar podem amenizar os sintomas. Além de oferecer recursos para a otimização do desenvolvimento integral no indivíduo. Com intervenções assertivas que, proporcionem e oportunizem que a neuroplasticidade seja efetiva, ou seja, (re) organizar a capacidade do cérebro de modificar sua estrutura de resposta aos estímulos que recebe do ambiente.

Qual o papel da Psicopedagoga?

O papel desse profissional possui enfoque global, não somente no TEA e suas especifidades mas, no desenvolvimento dos mecanismos necessários para a construção cognitiva (aprendizagem) da criança, oferecendo estímulos para a criação de condutas que sejam adequadas para cada indivíduo, dando ênfase para a convivência em sociedade.

