Idosa de 75 anos perde R$ 7 mil em golpe do bilhete premiado em Alegrete

Uma mulher de 75 anos foi vítima de estelionato e perdeu R$ 7 mil, depois de cair no golpe do bilhete premiado, na última quarta-feira (08) em Alegrete. A idosa foi abordada por uma mulher, em via pública por volta das 10h30min, no centro da cidade.

Ela contou à polícia, que a golpista perguntou por uma floricultura, e quando estaria indicando o local, um homem, que se identificou como Fábio Weber dirigindo um carro branco (não soube precisar o modelo do carro), se ofereceu para ajudar.

A vítima e a mulher entraram no carro e logo a golpista disse que tinha um bilhete premiado em mãos, e solicitou 7 mil. O homem que confirmou a história, afirmou que a idosa receberia R$ 50 mil. A idosa foi até uma agência bancária e sacou o valor de 7 mil reais e entregou para o motorista. Ela foi deixada no terminal de ônibus para que o homem resgatasse o dinheiro na Caixa. A vítima esperou o motorista que desapareceu com o valor do golpe. A idosa foi na DP, por volta do meio-dia de ontem.

O golpe antigo acaba fazendo novas vítimas em Alegrete. A Polícia civil alerta para este tipo de golpe. Não aceitar ajuda de estranhos e promessas de receber dinheiro em troca já eliminam as chances de se tornar uma vítima de estelionatários.