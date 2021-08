Idosa foi resgatada pelo Serviço Social do Município depois de denúncias de que ela estaria sofrendo maus-tratos.

O fato aconteceu no bairro Tancredo Neves. De acordo com informações que a reportagem do PAT buscou através do Conselho do Idoso e Serviço de Assistência Social do Município, a ação rápida dos órgãos representou no acolhimento da idosa de 79 anos em outro lar.

Durante a tarde de ontem(17), denúncias chegaram à redação sobre o fato de uma idosa que estaria trancada no interior da casa que residia no bairro já citado. Ela estaria, de acordo com alguns moradores, sem alimentação e, por vezes se ouvia o choro dela.

Diante desta informação, também, houve o destaque que a Assistência Social do Município já havia sido informada e uma equipe foi ao endereço e confirmou que a idosa estava trancada na residência. Depois de um breve relato sobre a sua situação, os plantonistas retornaram ao bairro e a retiraram da casa. Ela foi levada a residência de outros familiares e será atendida através do serviço do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Uma das denunciantes disse ao PAT que a idosa ficava por mais de quatro dias sozinha, um neto seria o responsável por dar a alimentação e também deixá-la sozinha – trancada. “Muitas vezes ela pedia comida através da janela” – disse uma das moradoras do bairro.

Depois do acolhimento realizado, o caso será acompanhado pelos órgãos e serviços correspondentes. O neto, que seria o responsável, esteve no endereço e teria informado que estaria trabalhando para o interior. O que ficou claro foi a agilidade do serviço de Assistência Social do Município, através da Secretária Iara Caferatti, que realizou o atendimento à idosa e também os demais atendimentos que serão realizados através do CREAS. O Conselho do Idoso, através de Vilma Siqueira – Presidente – também foi informado e acompanhou a ação.

Esse fato denota a importância da denúncia em casos que podem representar perigo à vida. Sendo criança, idosos ou mesmo animais.

A denúncia de maus-tratos e demais situações em relação à idosa serão devidamente apuradas no decorrer dos dias. Até então, as informações sobre este possível caso de abandono e talvez cárcere privado, por ela estar trancada, estão sendo apuradas pelos órgãos competentes.