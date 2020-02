Idosa é atropelada na Barão do Amazonas

A idosa, de 68 anos, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à UPA. Ela estava com um corte nas costas, segundo os socorristas. Mas estava consciente.

Segundo o condutor de 37 anos, que dirigia um Gol, ele trafegava na rua Visconde de Tamandaré, Centro. Ao fazer a conversão à direita na rua Barão do Amazonas, a idosa teria invadido a pista. Sem tempo dele evitar o acidente, bateu na pedestre que caiu.

Um outro motorista que estava logo atrás também parou e auxiliou nos primeiros atendimentos. O SAMU foi acionado, assim como, a Guarda Municipal e a Brigada Militar.

A ocorrência foi realizada na DP, devido ao fato da vítima ser idosa. O acidente foi por volta das 19h, desta quarta-feira (26), no cruzamento da Barão do Amazonas com Visconde de Tamandaré.