Idosa é atropelada por caminhonete que foge sem prestar socorro; vídeo flagra o momento

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma caminhonete preta passa pelo local e atinge a mulher, que cai ao solo. O condutor não parou para prestar socorro.

De acordo com informações da família, a vítima sofreu fratura no pulso, corte na cabeça e diversas escoriações pelo corpo. Pessoas que passavam pelo local prestaram os primeiros atendimentos até a chegada do resgate.

Ainda ontem, familiares registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. O objetivo agora é identificar o motorista responsável pelo atropelamento. A Polícia Civil e a Brigada Militar reforçam que qualquer informação sobre o veículo ou o condutor pode auxiliar na investigação.

Quem tiver dados que levem à identificação do motorista ou informações sobre a placa do veículo pode entrar em contato com a Brigada Militar pelo telefone 190 ou com a Polícia Civil.