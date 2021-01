Alegretense tem prejuízo de 50 mil reais no velho golpe do bilhete premiado

Compartilhe















Idosa de 74 anos caiu em um golpe de 50 mil reais ao ser ludibriada por dois indivíduos, em Alegrete. Um deles, com uma aparência humilde e o outro bem articulado e bem vestido.

Segundo ocorrência, a vítima foi abordada por um homem que a questionou sobre uma floricultura, este, era mais simples. Logo após, uma outra pessoa, também, do sexo masculino se aproximou e disse para a idosa que o indivíduo estava com um bilhete premiado da loteria da Caixa e disse que eles precisavam auxiliá-lo. O indivíduo de nome Lucas, disse que já tinha trabalhado no banco e fez uma ligação onde supostamente seria para a Agência bancária onde confirmou a premiação. Desta forma, ele convidou a vítima a entrar em seu carro para que eles fossem até o banco onde a mesma tem conta para que o dinheiro do prêmio fosse depositado, já que o indivíduo por ser humilde, não tinha conta em banco.

Em frente a Agência do Banrisul, “Lucas”, de posse dos dados, cartão e senha da idosa a convenceu a ficar dentro do carro na companhia do “sortudo” que havia levado a “bolada”, para que ele fosse verificar como seria a transação. O sol quente teria sido usado como um pretexto para a vítima ficar no veículo. Depois de um tempo, o homem retornou com alguns extratos bancários e disse que, em 10 dias o valor estaria na conta da idosa. Porém, ao receber uma ligação do indivíduo que se apresentou como Lucas, na última quinta-feira(21), questionando se a idosa poderia novamente auxiliar outra pessoa, ela ficou sabendo do golpe de 50 mil reais. Este foi o “rombo” em sua conta. A ocorrência foi registrada como estelionato na Delegacia de Polícia de Alegrete.