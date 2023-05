Idoso apanha ao tentar receber por serviços prestados em armazém na Vila Nova

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com a vítima, ela realizou serviços de pintura e textura, além de ter instalado grades em um exaustor, a pedido do acusado. No entanto, uma das grades não pôde ser colocada devido a falta de material. Após concluir o trabalho, o idoso dirigiu-se ao armazém para receber o valor acordado pelo serviço prestado.

O que era para ser um simples acerto de contas transformou-se em um ato de violência chocante. Sem qualquer provocação ou motivo aparente, o dono do armazém partiu violentamente para cima do idoso, desferindo socos e chutes, sem piedade. O idoso, surpreendido pela agressão, não teve como se defender e acabou sofrendo uma lesão na cabeça ao cair durante a agressão.

Funerária recebe nota de falecimento adulterada; o ‘falecido’ está bem vivo

A cena foi testemunhada por um cliente presente no local, que mesmo tentando intervir para proteger o idoso, não conseguiu impedir o ataque. Enquanto relatava os eventos à polícia civil, a vítima não conseguiu conter as lágrimas, demonstrando o abalo emocional causado pelo episódio. O idoso ressaltou que jamais havia enfrentado uma situação tão terrível em toda a sua vida.

Segundo ele, não é a primeira vez que o acusado envolve-se em atos de violência. Informações obtidas pelo idoso dão conta que o agressor já teria cometido agressões semelhantes contra outras pessoas, inclusive utilizando um relho.

Policiais militares recebem alunos do PROERD em visita educacional ao quartel da BM

Diante do relato e da gravidade dos fatos, o idoso decidiu representar criminalmente contra o agressor, buscando justiça pelo ato covarde e abusivo que sofreu. A denúncia foi registrada na Delegacia de Polícia de Alegrete na última sexta-feira (26).