Idoso cadeirante é preso por suspeita de estuprar idosa dentro de asilo em Cidreira, diz polícia￼

Um homem de 73 anos foi preso preventivamente, nesta quinta-feira (10), por suspeita de estupro de vulnerável dentro de um asilo em Cidreira, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O crime teria ocorrido no dia 23 de janeiro contra uma mulher de 63 anos, conforme a Polícia Civil.

Segundo a investigação, o suspeito é cadeirante e tem uma das pernas amputadas. A mulher que teria sido estuprada é “portadora de demência senil, condição patológica progressiva e sem prognóstico de melhora”, conforme a delegacia do município. O nome do idoso não foi divulgado.

A investigação aponta que o suspeito se aproveitou do fato de ser madrugada, momento em que todos no asilo estavam dormindo, e invadiu o quarto da idosa. O homem teria retirado a fralda geriátrica usada pela mulher e a estuprado.

Funcionárias do asilo flagraram o ato durante ronda noturna e comunicaram a direção do estabelecimento. O asilo teria entregue o idoso à família. A polícia apura a conduta dos envolvidos no caso.

Os próprios parentes do cadeirante denunciaram o caso à polícia no dia seguinte. De acordo com a Polícia Civil, o idoso possui antecedente criminal por ter abusado de sua neta, em 2015, na cidade de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

