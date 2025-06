Idoso com início Alzheimer, morador de São Paulo, deseja encontrar amigos de décadas passadas em Alegrete

Família de Cristais Paulista (SP), na região de Franca, busca auxílio para localizar amigos de juventude de Galileu de Oliveira Macedo, de 81 anos. Segundo informações repassadas pela esposa, Maria Bernardete Bergamini Macedo, Galileu trabalhou quando jovem na região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, incluindo as cidades de Alegrete, Uruguaiana e Santana do Livramento, onde fez diversas amizades.

Atualmente com início de Alzheimer, Galileu expressa o desejo de retornar a Alegrete para reencontrar antigos amigos e participar das festividades do dia 20 de setembro, data comemorativa da Revolução Farroupilha. A viagem está marcada para o mês de setembro deste ano.

Entre os nomes mencionados por Maria Bernardete está o de um dos amigos de longa data de Galileu: Paulo Machado Pesce, casado com Hilda. O casal, segundo o relato, tem um filho chamado Paulo Machado Pesce Júnior.

Em busca de contato com esses amigos ou informações que possam ajudar a localizá-los, Maria Bernardete fez um apelo através deste portal. Interessados em colaborar podem entrar em contato diretamente pelo número (16) 99244-5396.