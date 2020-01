Idoso de 68 anos é ameaçado de morte pelo filho do “Cabeça de Gato”

Idoso de 68 anos registrou na Delegacia de Polícia o terceiro BO contra um indivíduo que o ameaça há algum tempo.

De acordo com a vítima, na última ocasião o acusado que é conhecido por ser filho de um homem cuja alcunha é Cabeça de Gato, o ameaçou com um facão. Ele teria dito que iria matá-lo com um faconaço. O motivo de tanto implicância seria pelo fato do acusado ter furtado algo na residência da vítima.

Ele registrou, pois neste último incidente conseguiu fugir e entrar em um ônibus. A vítima reside na Cidade Alta e o acusado no bairro Nilo Soares Gonçalves.