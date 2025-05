Idoso de 75 anos é atropelado por Parati na Avenida Tiaraju

De acordo com informações repassadas pela Brigada Militar, o condutor da Parati alegou que não visualizou o ciclista, que trafegava pela Avenida Tiaraju, no momento em que realizava a conversão para acessar a via. A colisão resultou em escoriações no idoso, que foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O registro da ocorrência foi realizado na Delegacia de Polícia, tendo em vista que a vítima é idosa.