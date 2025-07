Idoso é acusado de estuprar menina dos 7 aos 11 anos no interior de Alegrete

A Brigada Militar, por meio da Patrulha Rural, prendeu na tarde de terça-feira (22) um homem de 62 anos por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na localidade de Angico, interior de Alegrete, após cumprimento de mandado judicial.

O caso que motivou a condenação foi registrado na Delegacia de Polícia Civil em outubro de 2024. De acordo com o registro policial, uma adolescente relatou ter sido vítima de abuso sexual entre os sete e onze anos de idade. O crime teria ocorrido no Quilombo, também na região do Angico. O acusado seria padrasto do ex-marido da mãe da menor. Ele teria ameaçado a garota, dizendo que mataria a mãe dela e o enteado caso fosse denunciado.