Idoso é agredido por casal em via pública

Um homem de 65 anos foi agredido fisicamente e verbalmente por um casal, sem saber o motivo da ação.

De acordo com a vítima, um policial militar aposentado, ele estava passando em uma rua no bairro Cidade Alta, quando foi interceptado pelos acusados que o xingaram com palavras ofensivas.

Ao ressaltar que não estava entendendo o motivo das agressões verbais, o homem passou a desferir socos, chutes e a mulher com um pedaço de madeira também o feriu.

O idoso procurou a Delegacia de Polícia para realizar ocorrência e solicitar exames de corpo delito, além de representar criminalmente contra o casal pelas agressões sofridas que resultaram em lesões.