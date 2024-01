Idoso é atropelado em Manoel Viana; vítima foi transferida para Alegrete

O idoso foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Alegrete, após, segundo relatos, bater a cabeça no chão durante o ocorrido. O motorista do veículo prestou todo apoio necessário, inclusive submetendo-se ao teste do etilômetro, que resultou em zero de alcoolemia.

A vítima, por razões ainda não esclarecidas, acabou invadindo a pista, situada na Rua Assis Brasil Bitencourt. A Brigada Militar realizou o registro do ocorrido na Delegacia de Polícia de Manoel Viana.