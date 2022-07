Idoso é atropelado na rua Brigadeiro Olivério

Share on Email

Um homem, de 60 anos, foi atropelado na manhã desta terça-feira(26), em Alegrete.

De acordo com informações da Brigada Militar, o motorista de uma S10 trafegava na Avenida Assis Brasil, sentido bairro/centro. No cruzamento com a rua Brigadeiro Olivério, realizou a conversão à direita para seguir em direção a rua Maurício Cardoso.

Conforme relato do condutor, o idoso atravessou ao mesmo tempo que ele teria entrado na rua, por esse motivo, mesmo tentando evitar o acidente, não conseguiu e atropelou o pedestre.

Com dores na perna e por ter sangramento no nariz, a vítima foi encaminhada à UPA pelo Samu.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência.