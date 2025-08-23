Idoso é encontrado sem vida em terminal de ônibus próximo ao Instituto Oswaldo Aranha

Um idoso foi localizado sem vida, na noite desta sexta-feira (23), no terminal de ônibus situado nas imediações do Instituto Educacional Oswaldo Aranha, em Alegrete.

De acordo com informações apuradas pelo Portal Alegrete Tudo (PAT), a ocorrência foi registrada por volta das 20h30. O homem foi identificado como Sérgio Edeli Alves Silveira, de 65 anos.

A Brigada Militar foi acionada pelo Samu e atendeu a ocorrência no local. Conforme relato preliminar, não havia sinais de violência, e a principal suspeita é de que a morte tenha ocorrido de forma natural.

Testemunhas relataram que, mais cedo, o idoso havia sido visto ingerindo bebida alcoólica nas proximidades da estação rodoviária

Após os procedimentos de praxe, o corpo do idoso foi removido. A Polícia Civil também esteve no local.