Idoso é preso por assassinar ex-companheira a tiros em Santa Cruz do Sul

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Polícia Civil prendeu, na tarde de segunda-feira (11), um idoso de 69 anos suspeito de assassinar a ex-companheira a tiros em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, cidade que fica a 153 km de Porto Alegre. A vítima, Heide Priebe, de 63 anos, foi morta na última sexta-feira (8).

De acordo com a delegada Raquel Schneider, responsável pelo caso, o suspeito foi levado para uma casa prisional na cidade após receber alta do Hospital Santa Cruz, onde estava internado sob custódia da polícia. Depois de cometer o crime, ele tentou tirar a própria vida.

O suspeito deve ser indiciado pelo crime de homicídio qualificado, sendo feminicídio o qualificador.

Fonte: G1