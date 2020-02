Idoso é vítima de tentativa de homicídio enquanto dormia

Idoso de 67 anos sofreu tentativa de homicídio na tarde de domingo (23), no interior do Município, na localidade do Rincão do São Miguel.

Ele foi agredido e esfaqueado por um vizinho de 28 anos. Conforme ocorrência, a vítima estava em casa, dormindo(sesta), quando foi acordado pelo acusado. O indivíduo invadiu a casa e, com um facão passou a agredir o idoso.

Ele ficou com um corte profundo na mão direita, abdômen, braço esquerdo, além de várias escoriações pelo corpo e rosto.

A vítima foi socorrida por uma outra vizinha e conduzida à UPA. Depois de passar por atendimento o idoso foi liberado.

Ele queixava-se de fortes dores. O motivo da tentativa de homicídio seria em razão de um desentendimento anterior entre eles.

A Brigada Militar foi acionada quando o idoso deu entrada na UPA. O fato ocorreu no Assentamento Unidos da Terra, cerca de 34KM da cidade.

A ocorrência foi realizada na Delegacia de Polícia por tentativa de homicídio.