Idoso ferido, atendido na UPA, acusa familiares de serem os autores das agressões

A guarnição da Brigada Militar foi acionada na Santa Casa por uma Assistente Social, depois de um idoso dar entrada no hospital com vários ferimentos.

Segundo relato, os policiais foram informados que, ao chegar para atendimento, a vítima de 61 anos disse que havia sido agredido por irmãos, cunhados e sobrinhos por desavença familiar. O idoso acrescentou aos PMs que havia mais uma pessoa e a mulher teria feito um registro policial distorcendo os fatos.

A vítima apresentava vários ferimentos no corpo e, de acordo com ela, uma das acusadas foi responsável por deixá-lo na porta do hospital.