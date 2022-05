Idoso foi ludibriado e faz Pix para falso filho

O homem procurou a Delegacia de Polícia após realizar um Pix de um mil reais, para o suposto filho.

A vítima disse aos policiais que recebeu mensagens de um pessoa que disse que era seu filho e havia trocado de número pois o seu aparelho celular tinha estragado e precisava de auxílio financeiro para adquirir outro.

Numa pesquisa, o estelionatário ressaltou à vitima que tinha uma oferta de um aparelho novo por um mil reais e precisava comprar ainda na sexta-feira.

Sem imaginar que estava sendo alvo de estelionatários, o idoso fez a transferência do valor. Ele ressaltou aos policiais que, por coincidência, o aparelho celular do filho estava com problemas, por esse motivo acreditou da conversa do golpista.