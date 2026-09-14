Idoso golpeia ex-genro com faca em Alegrete

Segundo as informações iniciais da ocorrência, a vítima estava na residência do ex-sogro quando os dois se desentenderam. Durante a discussão, o homem de 70 anos teria atingido o ex-genro com golpes de faca, sendo um na região do abdômen e outro nas costas.

A Brigada Militar foi acionada e imediatamente socorreu a vítima, que estava em frente à residência, encaminhando-a para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Alegrete.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Conforme as informações preliminares, a vítima havia perdido uma quantidade significativa de sangue. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre seu estado de saúde.

Ainda de acordo com as informações da ocorrência, o ex-sogro já teria ameaçado a vítima anteriormente com um revólver calibre .32. A arma de fogo e a faca foram apreendidas pela Brigada Militar.

O homem de 70 anos foi encaminhado, pelos policiais militares, à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. Após ser ouvido, o delegado de plantão determinou o registro da ocorrência como lesão corporal e posse de arma de fogo. Na sequência, o homem foi liberado.

As circunstâncias do desentendimento e da agressão deverão ser apuradas pelas autoridades policiais.