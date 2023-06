Idoso morre após entrar de barco em região alagada por ciclone no RS

O corpo de um homem de 71 anos foi encontrado nesta quinta-feira (22) pelos Bombeiros de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, em uma área alagada da cidade. O local ficou coberto de água após a passagem do ciclone extratropical no RS, na semana passada.

De acordo com os bombeiros, o homem, identificado como Pedro Schmitt, foi dado como desaparecido na terça-feira (20), após ter saído de casa para ajudar a procurar possíveis vítimas da inundação. O barco que ele usou nas buscas foi encontrado no dia seguinte, e o corpo foi localizado na quinta.

“Encontramos a embarcação virada no local, com muita vegetação em volta”, explica o soldado Diego Marcelino, do Corpo de Bombeiros.

O governo do Rio Grande do Sul contabiliza 16 mortes ocasionadas pela passagem do ciclone extratropical pelo estado. De acordo com a Defesa Civil, que faz a contagem oficial, a vítima encontrada em Novo Hamburgo “não será contabilizada como óbito decorrente dos efeitos do ciclone”, pois aconteceu após o fenômeno.

Bombeiros encontraram corpo de homem morto em área alagada pelo ciclone em Novo Hamburgo — Foto: Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo/Divulgação

Impactos do ciclone

Para o governo do estado, foi o desastre natural mais grave em impacto humano em 40 anos. Foram registradas 16 mortes. A passagem do fenômeno pelo estado atingiu 62 municípios, segundo a Defesa Civil.

De acordo com a última atualização da Defesa Civil, na manhã desta sexta-feira (23), há 331 desabrigados e 2.823 desalojados no estado.

Por Júlia Fernandes e Gustavo Foster, g1 RS