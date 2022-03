Idoso morre em penitenciária de Canoas; família afirma que só foi avisada cinco dias depois

Share on Email

A família de Paulo Roberto de Oliveira, idoso que morreu em 10 de março, aos 71 anos, na Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan), Região Metropolitana de Porto Alegre, afirma que só foi informada da morte do apenado após cinco dias.

O advogado da família, Douglas Fernandes, diz ainda que o reconhecimento do corpo foi feito pelo filho de Oliveira com o cadáver já em estado de putrefação, na última quinta-feira (17). A família estuda levar o caso à Justiça.

“Ele foi para o hospital, morreu, e a família não foi informada. Fomos saber cinco dias depois, quando a Susepe lançou a informação no processo. Agora, estamos aguardando o laudo do Instituto-Geral de Perícias (IGP)”, diz o advogado da família, Douglas Fernandes.

Ao g1, a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) afirma que “a família foi contatada sem sucesso” no dia da morte. O IGP informa que a comunicação da morte de apenados deve ser feita pela Superintendência.

Ainda de acordo com o advogado da família, Oliveira sofria de uma doença cardíaca e precisava receber alimentação especial, o que, segundo a família, não acontecia desde o início do ano. De acordo com Fernandes, o apenado apresentava fragilidade física e vinha comendo pouco desde a mudança na alimentação oferecida. A Susepe desmente a informação e diz que o apenado “estava recebendo regularmente alimentação especial”.

No relatório da ocorrência feito pela Susepe, ao qual a família teve acesso, consta que Paulo Roberto de Oliveira foi encontrado desacordado por outros presos às 21h30 do dia 10 de março. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou a morte às 21h46.

A causa da morte ainda não foi informada pelo IGP.

A família reclama que, mesmo após ser informada da morte de Oliveira, não era possível saber a localização do corpo.

A Susepe diz que “o apenado é idoso, 71 anos, cardíaco e veio a falecer por causa indeterminada, a ser confirmada por laudo a ser emitido pelo Instituto-Geral de Perícias”. Leia nota completa abaixo.

Nota da Susepe

A Susepe informa que, a respeito do falecimento do apenado Paulo Roberto de Oliveira, o mesmo foi atendido regularmente no dia 10/03 à noite, quando da constatação de estar desacordado, sendo chamado imediatamente o atendimento da UBS.

Além disso, no dia 07 de março, houve visita familiar, quando recebeu medicamentos, como de praxe, segundo consta nos registros do Infopen.

O apenado é idoso, 71 anos, cardíaco e veio a falecer por causa indeterminada, a ser confirmada por laudo a ser emitido pelo Instituto-Geral de Perícias.

Fonte: G1