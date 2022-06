Idoso provoca acidente, trafega em zigue-zague e é abordado 48 km depois, pela BM, em Alegrete

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição recebeu a denúncia de que um condutor estaria trafegando em zigue-zague, na BR 290, em direção a cidade.

Motorista faz conversão e provoca acidente na Avenida Assis Brasil

O acompanhamento estava sendo realizado pelas vítimas de um acidente na localidade da Cascata. O motorista do Corsa bateu na lateral de uma Parati que trafegava sentido contrário e seguiu no sentido crescente da rodovia.

Quando abordado, o idoso disse aos PMs que faz uso de medicamentos para hipertensão e, por vezes, no trajeto, sentiu-se desconfortável, ele acreditava que poderia estar com a pressão alta. Também comentou que teria parado à frente, cerca de 10m, depois de bater na Parati, porém, não visualizou os ocupantes e saiu.

Durante o acompanhamento, o homem que estava na carona da Parati, descreveu que o idoso em vários momentos trafegou em zigue-zague, o que levou à suspeita de que ele poderia estar embriagado. Inclusive o acidente só aconteceu por ele ter invadido a pista contrária.

Operação Obelisco realiza blitz para frear a incidência de crimes violentos

O motorista do Corsa foi abordado, pela Brigada Militar, já no bairro Doutor Romário, nas imediações da sua residência. Ele foi identificado, convidado a realizar o teste do etilômetro e aceitou, pois destacou que não havia ingerido bebida alcoólica, o que foi confirmado com o resultado negativo, ou seja, o teste deu zero.

Houve acerto do idoso com o proprietário da Parati que o acompanhou por 48 Km, do interior até a abordagem, em Alegrete.

Na sequência, o condutor do Corsa, que não quis o atendimento do Samu, foi orientado a procurar um atendimento médico em relação ao que descreveu e por ter histórico de hipertensão.

Depois da ocorrência de danos, pois tanto o Corsa quanto a Parati ficaram com avarias, o idoso foi liberado.

O teste do etilômetro foi realizado através da Guarda Municipal de Alegrete.