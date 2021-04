Idoso que teve mal súbito, em frente ao Banrisul, não resistiu e morreu na Santa Casa de Alegrete

Compartilhe















Na manhã desta segunda-feira(12), um idoso teve um mal súbito em frente à agência do Banrisul, na Praça Getúlio Vargas. Ele foi socorrido pelos funcionários do banco e clientes que estavam na fila, porém, não resistiu e foi a óbito. Duas pessoas, segundo Jonathan Cassol Reimann, gerente da agência, com experiência na área da saúde, prestaram auxílio.

O cliente de 64 anos foi identificado como Paulo Sadi da silva Manganeli. Ele residia sozinho em Alegrete, mas tinha um grande vínculo com familiares e a filha que reside em outro Município. O corpo será transladado pela Funerária Angelus, para São Francisco de Assis, cidade natal, onde serão realizadas às últimas homenagens e o sepultamento no Cemitério da Família.

Familiares lamentam a perda do idoso que ocorreu de forma inesperada. “Foi um choque, o médico disse que realizaram massagem cardíaca por mais de 40 min, mas ele não reagiu.”- disse uma das sobrinhas à reportagem.

“Era uma pessoa alegre, sempre de bem com a vida – estamos muito abalados – acrescenta a sobrinha Gilsane.

Paulo deixa uma filha, Taiani Saldanha Manganeli, familiares e amigos. De acordo com informações, ele teria sofrido um infarto fulminante.

Abaixo o link com a notícia desta manhã.