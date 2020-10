Idosos agora são o alvo de quadrilhas de golpistas

Polícia Civil de Alegrete realizou um alerta aos alegretenses na tarde de ontem(29). De acordo com o Delegado responsável pela DPPA, um grupo de golpistas têm ludibriado, principalmente idosos. Segundo informações, eles entram em contato com as vítimas e afirmam que são funcionários de agências bancárias. Desta forma, solicitam os dados pessoais, além de senhas entre outros.

A quadrilha de golpista de cartão de créditos, além de realizar o contato através do telefone também está indo às residências para buscar o cartão de crédito. De acordo com os policiais civis, a maioria das vítimas é de idosos. “São muitas pessoas ligando e a maioria passa os dados pessoais, pois confiam que realmente são funcionários do banco.”- disse o policial.

Em Alegrete, duas vítimas já realizaram registro. Um idoso na Delegacia e outro via delegacia online.

Como é o golpe

O golpe, na maioria das vezes, funciona assim: os criminosos têm acesso à lista dos bancos, com número de cartão, nome e telefone dos clientes. Assim, um integrante do grupo criminoso liga falando que o cartão da vítima foi clonado e pede que a vítima entregue para um terceiro (as vezes motoboy de boa-fé) o cartão com senha e outros dados que para que seja destruído. Tendo em mãos o cartão e senha, os criminosos passam diversos valores até extrair todo o limite do cartão.