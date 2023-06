Idosos entram no clima do baile junino

No dia 14, a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, em parceria com o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, promoveu o baile junino do grupo Conviver Idosos. O evento, que ocorreu no Clube Subtenentes e Sargentos, foi marcado por muita animação, danças típicas, comidas tradicionais e, é claro, a eleição da Rainha Caipira 2023.

A escolha da Rainha Caipira foi um dos momentos mais esperados da festa. Diversas candidatas participaram do concurso, mas quem levou o título deste ano foi a Maria Pedroso. Ela esbanjou simpatia e alegria, conquistando não apenas o título, mas também o carinho de todos os presentes.

Esse evento foi apenas uma das muitas atividades oferecidas pela Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social e pelo Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aos idosos. Todas as quartas-feiras, o grupo se reúne no Clube Subtenentes e Sargentos para o baile, um momento de descontração, integração e diversão. Essa atividade tem se mostrado essencial para o bem-estar dos participantes, proporcionando momentos de alegria e socialização.

Além do baile junino e dos encontros semanais, são oferecidas outras atividades aos idosos por meio de uma parceria com Sesc. O grupo de danças “As Guerreiras” também fez uma apresentação. Essas iniciativas têm sido fundamentais para promover melhorias significativas na vida dos idosos, contribuindo para o combate à depressão, bem como para a melhoria da saúde física.

Maria Pedroso brilhou com seu traje típico e sua animação contagiante, representando com maestria a essência das festividades juninas.