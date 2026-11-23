O aumento da longevidade e, consequentemente, do número de pessoas idosas traz novos desafios para as famílias e para o poder público. Em Alegrete, onde aproximadamente 18 mil pessoas têm mais de 60 anos, uma questão merece atenção especial: a situação dos idosos que vivem sozinhos e, muitas vezes, enfrentam a solidão, a falta de assistência familiar e situações de vulnerabilidade.

Embora muitos mantenham autonomia, mobilidade e capacidade de tomar suas próprias decisões, pessoas com 60, 70 ou até mais de 80 anos podem enfrentar sentimentos de abandono, ansiedade e depressão. Ter amigos e manter uma vida social é importante, mas, para muitos, nada substitui a presença, o carinho e a atenção dos filhos.

Além da questão emocional, existe a preocupação com a segurança. Quedas, acidentes domésticos, assaltos e até situações de violência física representam riscos para quem já não possui a mesma força e capacidade de defesa de outros tempos. Por isso, o acompanhamento familiar e a criação de uma rede de proteção são fundamentais.

A responsabilidade e o carinho dos filhos

Mesmo com suas atividades profissionais e compromissos pessoais, os filhos precisam manter uma relação de proximidade com os pais idosos, oferecendo apoio sempre que necessário, especialmente em consultas médicas, exames e procedimentos de saúde.

Um exemplo dessa atenção é o de Tanise Pedroso Webber, que recentemente acompanhou o pai, de 81 anos, em um procedimento cardíaco realizado em Ijuí. Mesmo tendo esposa, o idoso contou com o acompanhamento das filhas, que entendem que, nesta fase da vida, os pais precisam de atenção e auxílio redobrados.

Leia mais:Alegrete| Escritor autista transforma vivência sensorial em literatura de impacto e reflexão existencial

As duas filhas, uma residente em Alegrete e outra no interior, compartilham da preocupação com o bem-estar do pai.

“Mesmo com nossas atividades profissionais, devemos prestar auxílio e estar sempre em contato com eles. Um dia também ficaremos idosas e não queremos ser abandonadas”, destaca Tanise.

A atitude reforça a importância da participação dos filhos na vida dos pais, não apenas nos momentos de doença, mas também no cotidiano, por meio de visitas, conversas, passeios e demonstrações de afeto.

A dor de sentir a ausência dos filhos

Para a aposentada Francisca Fagundes, de 73 anos, a falta de atenção dos filhos é uma realidade que provoca tristeza. Ela relata que sente saudade e, em algumas situações, encontra dificuldades para realizar determinadas tarefas, principalmente porque não recebe as visitas e a ajuda que gostaria.

“Essa geração é estranha. Imagina se íamos abandonar nossos pais? Até porque eram e são sagrados, mesmo já não estando entre nós, pois nos deram a vida e, no meu caso, nos deixaram bons valores”, desabafa.

Francisca observa que o envelhecimento traz limitações físicas e também mudanças emocionais. A força já não é a mesma, as dificuldades aumentam e os sentimentos parecem ficar mais intensos.

“Não temos a mesma força de antes, sentimos tudo com mais intensidade e, claro, temos amigos, mas nada se compara à presença e ao carinho de um filho a quem dedicamos muito de nossas vidas”, afirma.

O sentimento também é compartilhado por Joel de Souza, de 78 anos, que gostaria de receber mais visitas do filho e ter a oportunidade de sair para passear com ele.

“A gente sabe que eles têm família, mas pais e mães são únicos”, destaca o idoso.

Os relatos mostram que, para muitos idosos, a necessidade de atenção não está necessariamente relacionada à dependência financeira ou física. Muitas vezes, o que mais faz falta é a companhia, uma conversa, uma visita inesperada ou simplesmente saber que alguém se preocupa com seu bem-estar.

Conselho do Idoso orienta sobre denúncias

A presidente do Conselho Municipal do Idoso de Alegrete, Vilma Siqueira, destaca que qualquer situação de violação dos direitos da pessoa idosa deve ser denunciada.

A população pode entrar em contato pelo Disque 100, canal nacional destinado ao recebimento de denúncias de violações de direitos humanos, ou procurar diretamente o Conselho Municipal do Idoso.

O atendimento ocorre na Sala dos Conselhos, localizada na Rua Demétrio Ribeiro, nº 57, nos fundos, ao lado do prédio do Conselho Tutelar.

A orientação é que familiares, vizinhos e pessoas próximas não ignorem sinais de abandono, negligência, violência ou qualquer situação que coloque em risco a integridade física e emocional de uma pessoa idosa.

Idoso pode morar sozinho, mas precisa ter condições de segurança

A legislação brasileira permite que pessoas com 60 anos ou mais vivam sozinhas, desde que tenham autonomia, capacidade de decisão e condições físicas e mentais para cuidar de si mesmas com segurança.

O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei Federal nº 10.741/2003) não estabelece uma idade limite para que alguém possa morar sozinho. A questão central é a preservação da autonomia e a garantia de condições adequadas de saúde e segurança.

Entretanto, quando existem comprometimentos cognitivos, como demência ou Alzheimer, dificuldades de mobilidade ou incapacidade para realizar atividades básicas, administrar medicamentos e cuidar da própria alimentação, morar sem assistência pode representar um risco à saúde e à vida.

Nessas situações, é fundamental que a família avalie as necessidades do idoso e providencie o acompanhamento adequado, seja por meio de familiares, cuidadores ou serviços de assistência.

A Constituição Federal, em seu artigo 229, estabelece o dever dos filhos maiores de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Já o artigo 230 determina que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, dignidade, bem-estar e direito à vida.

Envelhecer com dignidade é um compromisso de todos

O crescimento da população idosa em Alegrete exige mais do que políticas públicas: requer consciência, responsabilidade e sensibilidade por parte de toda a sociedade.

É importante compreender que envelhecer não significa perder o direito à autonomia, às escolhas e à liberdade. Uma pessoa idosa pode morar sozinha e continuar plenamente capaz de conduzir sua vida. Porém, autonomia não deve ser confundida com abandono.

A presença da família, o acompanhamento da saúde, a atenção às condições de moradia e a participação em atividades sociais são elementos importantes para garantir um envelhecimento saudável.

Os relatos de Francisca, Joel e Tanise deixam uma reflexão necessária: os pais que dedicaram grande parte de suas vidas à criação e ao cuidado dos filhos também precisam de atenção quando envelhecem.

Afinal, ninguém precisa abrir mão da própria rotina para demonstrar amor e responsabilidade. Uma ligação, uma visita, uma consulta acompanhada ou um passeio podem fazer uma diferença enorme na vida de quem, muitas vezes, só deseja não se sentir esquecido.

A velhice não deve ser sinônimo de solidão. Respeitar a autonomia dos idosos é essencial, mas estar presente, cuidar e oferecer carinho também são formas de reconhecer tudo o que fizeram ao longo da vida.