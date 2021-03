Idosos recebem a segunda dose da vacina em Alegrete

Compartilhe















As famílias com idosos de 85 anos ou mais, esta semana comemoram a aplicação da segunda dose da vacina. As Estratégias de Saúde da Família da Prefeitura desde cedo estavam com filas para que eles se vacinem

A 10ª Coordenadoria de Saúde recebeu na última remessa, 1.140 doses de vacinas. Estas estão sendo aplicadas como a segunda dose em idosos. Quem for a uma das unidade de saúde para receber o imunizante deve levar o cartão que registrou a primeira dose e um documento.

Heilli Temp, Delegada Regional de Saúde, diz que as pessoas devem ficar atentas ao que foi agendado em sua unidade de saúde para não perder o tempo de receberem a segunda dose.

Os cuidados devem ser observados com muita atenção, porque estamos na bandeira preta e os riscos de contaminação são altos. O uso da máscara é indispensável em Alegrete, sob pena da pessoa que não estiver usando não ser vacinada e ser multada.

Vera Soares Pedroso