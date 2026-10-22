IEEOA conclui etapa do PIBID com atividades científicas para estudantes do ensino fundamental

Nesta segunda-feira, 19 de outubro de 2026, encerrou-se uma etapa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) no Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha (IEEOA). Ao longo de dois anos, o programa promoveu experiências de aprendizagem e aproximou a formação acadêmica da realidade escolar, incentivando o interesse pela ciência entre os estudantes do ensino fundamental.

Sob a supervisão da professora de Biologia Luana Menezes Mendonça, a iniciativa contou com a participação de acadêmicas do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete. Semanalmente, durante uma manhã e no turno inverso ao das aulas regulares, as futuras professoras desenvolveram atividades científicas diversificadas, planejadas para despertar a curiosidade e tornar o conhecimento mais acessível e significativo.

Durante esse período, o projeto alcançou mais de 60 estudantes, com turmas semanais que chegaram a reunir 30 participantes. As atividades foram realizadas com o incentivo da escola e de seus professores, que disponibilizaram espaços como o laboratório de Ciências e as salas de aula para a realização das propostas pedagógicas.

Neste último ano, um dos destaques foi o estudo das mulheres na ciência e de suas importantes descobertas. Os estudantes também exploraram temas relacionados ao DNA e às proteínas, além de participarem de experimentos e atividades práticas que despertaram seu interesse e estimularam a investigação científica.

Entre as experiências desenvolvidas estiveram a utilização de indicadores ácido-base, a produção de areia movediça e a confecção de velas aromáticas, entre muitas outras atividades. A proposta do PIBID é justamente diversificar as práticas de ensino, proporcionando aos alunos oportunidades de aprender por meio da experimentação, da observação e da participação ativa.

Além de contribuir para a aprendizagem dos estudantes, o programa representa uma importante oportunidade para a formação das acadêmicas, que vivenciam o cotidiano escolar e desenvolvem conhecimentos e habilidades essenciais à futura atuação docente.

O encerramento desta etapa marca o fim de um ciclo de experiências, descobertas e aprendizagens construídas coletivamente. A parceria entre o IFFar – Campus Alegrete e o Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha demonstra a importância da integração entre universidade e escola pública para fortalecer a educação e incentivar a formação de novos professores.