IEEOA faz matrículas de inscrições online e tem lista de espera

Depois que foi definido de que o IEEOA será a Escola Cívico- Militar aqui em Alegrete começaram os questionamentos como será o procedimento para quem quiser estudar na Escola.

A equipe da Secretaria do Oswaldo Aranha tem bastante trabalho neste início de ano fazendo as matrículas aos alunos que fizeram as inscrições, online, ainda no mês de novembro de 2019.

Eles obedecem o calendário da SEDUC e até o dia 6 vão trabalhar nas matrículas para os inscritos no 1º ano do Ensino Fundamental, 1º ano do Médio, Curso Normal e Aproveitamento de Estudos.

A vice-diretora do turno da tarde, Milene Wernez, diz que tem até uma lista de espera com cerca de cem nomes, mas só vão atender estes depois do dia 6, quando abre a nova fase determinada pela SEDUC.

O diretor do IEEOA, Ernesto Viana, disse que o processo de implantação da Escola Cívico-Militar está um pouco atrasado. É preciso fazer treinamento dos monitores e ver a questão dos uniformes, dentre outros, observou.

Vera Soares Pedroso