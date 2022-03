IEEOA recebe o primeiro monitor cívico-militar do educandário

No ano de 2019, depois de uma votação, a Escola Oswaldo Aranha foi anunciada como educandário Cívico-Militar, em Alegrete.

Depois de dois anos de pandemia, na tarde de ontem(16), o diretor do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha – Escola Cívico-Militar, professor Ernesto Rodrigues Viana, recebeu o 1° SGT RR Acosta.

Ele será o primeiro monitor Cívico-Militar, do IEEOA, para iniciar seus trabalhos na escola. De acordo com a postagem do jornalista, Alair Almeida, o sargento Acosta, monitor Cívico-Militar é natural da cidade de Santa Maria, militar da reserva remunerada da Brigada Militar e trabalhará com os alunos do 6° ano do Ensino Fundamental até o 3° Ano do Ensino Médio.

A apresentação do monitor é o primeiro passo concreto da implantação do projeto Cívico-Militar na nossa escola. O efetivo total previsto para a escola são oito monitores.

Quanto à atuação dos monitores, o diretor da SEDUC Paulo Magalhães, explicou que não haverá interferência deles no ensino ou na questão pedagógica que fica restrita aos profissionais civis da área de ensino. A atuação dos monitores é preventiva, na identificação de problemas que possam influenciar no aprendizado e na convivência social. Eles acompanham a vida escolar do aluno, detalhou o diretor.