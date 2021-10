IFFAr abre inscrições para cursos técnicos do ensino médio

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) está com inscrições para o Processo Seletivo dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. As inscrições são online, gratuitas, e vão até 24 de outubro. São ofertadas mais de 1.600 vagas em 13 cursos diferentes, distribuídas nos 11 campi do IFFar.

No dia 15 de setembro, o IFFar publicou o edital de abertura do processo seletivo para ingresso de estudantes nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio em 2022.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 24 de outubro. A seleção de estudantes será por sorteio eletrônico, no dia 5 de novembro.

Todos os cursos deste edital são ofertados no turno integral/diurno.

Reserva de vagas

O IFFar reserva cotas para estudantes oriundos de escola pública, pessoas com deficiência, autodeclaradas pretas, pardas e indígenas, conforme a renda. Saiba mais na página Sistema de Cotas.

Para se inscrever

Acesse o sistema de inscrições e a página do processo seletivo.

CAMPUS ALEGRETE

No Campus Alegrete foram disponibilizadas 220 vagas nos cursos de Técnico em Agropecuária (120 vagas), Técnico em Informática (60 vagas) e Técnico em Química (40 vagas).

Nesta modalidade os alunos que concluíram o ensino fundamental, podem realizar o ensino médio e um curso técnico ao mesmo tempo em turno integral (manhã e tarde).

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponibilizadas no Edital que rege a seleção, sendo de leitura obrigatória do candidato.

O IFFar disponibiliza uma ampla estrutura de apoio estudantil: moradia estudantil, com acesso gratuito ao refeitório do campus no café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Os alunos ingressantes também poderão pleitear auxílios financeiros como auxílio-transporte, auxílio permanência e bolsas de estudos em monitorias e projetos de ensino, pesquisa e extensão. A Assistência Estudantil também oferta todo o atendimento médico, odontológico e psicológico aos alunos, além de atendimento especializado aos alunos com deficiência.

Tudo isso 100% gratuito! Então, mude o seu mundo! Vem ser IFFar – Campus Alegrete!