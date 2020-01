IFFar busca com Prefeitura alternativa de transporte para o campus em 2020

Uma nota do Instituto Federal Farroupilha, emitida ainda no dia 1 de janeiro, informa que a empresa Ouro & Prata e não realizará mais a linha Alegrete – IFFar a partir deste dia 02 de janeiro.

Tendo em vista que a Prefeitura de Alegrete manifestou que não haverá a linha Alegrete x IFFar amanhã, a Direção Geral informa que fica cancelado o expediente do Campus Alegrete neste dia 2.

Há poucos dias, a empresa procurou o Prefeito Márcio Amaral manifestando de que iria aumentar o preço da passagem de 4 para 10 reais. – Eu disse que isso era uma absurdo, aumentar em 150% de uma hora para outra e sinalizava de que não queriam mais fazer a linha, declarou o Prefeito.

O próprio Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana esteva em Porto Alegre na direção da empresa e se confirmou o desinteresse em continuar este trabalho.

O prefeito Márcio Amaral informa que estão junto com o IFFar buscando o interesse de outras empresas para fazer esta linha. Agora, o campus de Alegrete mantém só a parte administrativa, porque os demais estão em recesso, mas temos que agilizar, neste tempo até a volta dos professores e alunos uma outra empresa que faça o transporte até o campus, enfatizou.

O servidor do IFFar, Patrício Silveira Machado, que responde interinamente pelo campus de Alegrete, informa que o Prefeito vai manter uma reunião, neste dia 2, com empresas para ver a possibilidade de fechar um contrato (mesmo que emergencial ) para o transporte até o campus do Instituto aqui no Município.

Vera Soares Pedroso