IFFar Campus Alegrete é campeão em 15 provas na etapa municipal dos JERGS 2025

No último dia 3 de julho de 2025, a equipe de Atletismo do IFFar – Campus Alegrete participou da primeira etapa dos JERGS (Jogos Escolares do Rio Grande do Sul), realizada nas dependências do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB), em Alegrete.

O evento reuniu estudantes de diversas escolas municipais e estaduais da cidade, em um dia de competição marcado pelo espírito esportivo e pelo frio da manhã alegretense.

Sob coordenação do SESC Alegrete e com apoio logístico do 6º RCB, as provas de pista e campo foram conduzidas com excelência. A delegação do Campus Alegrete foi destaque na competição, tornando-se campeã em 15 provas da categoria Juvenil, garantindo classificação para a próxima fase regional, que será disputada em Uruguaiana, com os vencedores dos demais municípios da 10ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE).

A conquista representa o primeiro passo rumo às finais estaduais, onde o campus já tem histórico de destaque, como o 1º lugar estadual no Salto Triplo em 2024, com o atleta Elielson Guedes.

Os professores Jeferson Queiroz e Felipe Ferreira, comemoram as vitórias e destacaram que tudo isso é um reflexo do comprometimento dos alunos e o trabalho contínuo nos treinamentos que ocorrem semanalmente.

Confira os campeões do Campus Alegrete na etapa municipal dos JERGS 2025:

Naipe Masculino – Categoria Juvenil:

Lançamento de Dardo: Pedro Henrique de Lima Gomes

Lançamento de Disco: André Vinícius Alves Souza

Arremesso de Peso: Thales Alessander Elvino

100 metros rasos: Arthur Aranguis Becker

Revezamento 4×100: Arthur Aranguis Becker, Vinicius Gomes, Dirnei Portela de Vasconcelos Neto e João Pedro Barbosa Rodrigues

Salto em Altura: Matheus Quadros Caminha

Salto em Distância: Matheus Quadros Caminha

Salto Triplo: Arthur Aranguis Becker

Naipe Feminino – Categoria Juvenil:

Arremesso de Peso: Bruna Silva de Souza

Lançamento de Dardo e Disco: Maria Eduarda Mendes

Salto em Distância e Salto em Altura: Ana Luiza Ramos

Salto Triplo: Milena Miranda Altamiranda

100 metros rasos: Ana Luiza Ramos

Fotos: IFFar Alegrete