IFFar Campus Alegrete inicia as atividades do Programa Partiu IF na próxima segunda-feira

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) Campus Alegrete dará início as atividades do programa Partiu IF, na próxima segunda-feira, 23 de junho, a partir das 13h30min, na EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha, em Alegrete.

Além de proporcionar acesso a um ensino de qualidade, o programa Partiu IF tem como objetivo essencial preparar os jovens para a continuidade de sua jornada educacional, abrindo portas para o ensino médio na rede federal.

O IFFar ofertou 400 vagas gratuitas, distribuídas entre os diversos campi da instituição, em cursos preparatórios, voltados a estudantes do ensino fundamental que têm interesse em ingressar no ensino médio da rede federal. O curso conta com aulas de reforço nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, preparando os estudantes para os desafios do ensino médio e promovendo maior igualdade de oportunidades para aqueles que almejam uma educação de qualidade.

Essa iniciativa é uma ação do Ministério da Educação (MEC), em parceria com os Institutos Federais, e visa, especialmente, a inclusão de grupos prioritários, como estudantes de escolas públicas, baixa renda, autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.