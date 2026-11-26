O evento reuniu estudantes e servidores de todos os campi da instituição, promovendo a integração da comunidade acadêmica e o compartilhamento de experiências e conhecimentos.

Com uma programação voltada às áreas de ensino, pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo, a Mostra proporcionou um espaço para a apresentação de trabalhos, atividades interativas e experiências que estimularam a criatividade, a troca de conhecimentos e o protagonismo estudantil.

Entre as atrações da programação estiveram o Bye Bye Boss e o lançamento de foguetes, atividades que envolveram os participantes em experiências de aprendizagem, criatividade e interação.

Campus Alegrete apresentou trabalhos em diferentes áreas

A representação do IFFar Campus Alegrete contou com estudantes que apresentaram projetos nas áreas de Ensino, Extensão e Pesquisa. Os trabalhos abordaram diferentes temáticas, demonstrando a diversidade de conhecimentos e iniciativas desenvolvidas na instituição.

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Entre os assuntos apresentados estiveram educação inclusiva, tecnologias digitais, inteligência artificial, sustentabilidade, produção agropecuária e formação docente.

A participação na XVII MEPT proporcionou aos estudantes a oportunidade de compartilhar os resultados de seus projetos, apresentar experiências desenvolvidas no ambiente acadêmico e conhecer iniciativas de outros campi do Instituto Federal Farroupilha.

Além da divulgação dos trabalhos, o encontro favoreceu a troca de conhecimentos, o contato com diferentes realidades acadêmicas e a ampliação das experiências de formação dos participantes.

Integração e valorização da produção acadêmica

A Mostra de Educação Profissional e Tecnológica também representa um importante espaço de valorização da produção científica e tecnológica desenvolvida no IFFar, aproximando estudantes e servidores e incentivando novas experiências nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.

A participação do Campus Alegrete reforça o envolvimento da instituição com a formação acadêmica, a inovação e o desenvolvimento de projetos que contribuem para a construção e a socialização do conhecimento.

Ao destacar a participação na XVII MEPT, o IFFar Campus Alegrete parabeniza todos os estudantes, orientadores e servidores envolvidos, reconhecendo a dedicação, o empenho e o trabalho desenvolvido para representar a instituição no evento.

Fotos: IFFAR/Alegrete