IFFar Campus Alegrete realiza solenidade de colação de grau dos cursos superiores

O Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete realizou, no último dia 25 de abril de 2025, a solenidade de colação de grau dos cursos superiores de Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Química, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Bacharelado em Zootecnia.

Dividido em dois momentos, o evento reuniu autoridades acadêmicas, professores, técnicos-administrativos, familiares e amigos dos formandos. A cerimônia contou com a presença do Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional do IFFar, senhor Carlos Lehn, representando a Reitora, e da Diretora-Geral do Campus Alegrete, professora Mirian Marchezan Lopes.

Durante a programação, os formandos participaram dos tradicionais juramentos profissionais e receberam a outorga de grau conferida pela Diretora-Geral, em delegação da Reitora. Também foram realizadas homenagens a docentes e técnicos-administrativos indicados pelas turmas, reconhecendo a trajetória de apoio e orientação ao longo da formação acadêmica.

Em seus discursos, oradores e paraninfos destacaram o espírito de superação dos formandos, muitos dos quais iniciaram sua trajetória acadêmica em meio aos desafios impostos pela pandemia. A cerimônia foi encerrada com a fala do Pró-Reitor Carlos Lehn, que parabenizou os novos profissionais e desejou sucesso em suas trajetórias.

O IFFar – Campus Alegrete parabenizou todos os formandos e suas famílias, reafirmando seu compromisso com a formação de profissionais éticos, críticos e comprometidos com o desenvolvimento humano, social e científico do país.

Fotos: IFFar Alegrete