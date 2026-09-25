IFFar – Campus Alegrete sediará o XXXII Encontrão das Instituições Federais da Região Sul

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete será sede, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro de 2026, do XXXII Encontro Cultural e Tradicionalista das Instituições Federais da Região Sul do Brasil – Encontrão 2026. O evento reunirá estudantes e servidores de instituições federais da região em uma programação que valoriza a cultura e as tradições do Rio Grande do Sul.

Ao longo dos dois dias, as delegações participarão de provas campeiras e culturais, apresentações de danças e atividades de integração. A programação também contará com a realização do XIII Festival da Canção Cultural Tradicionalista (FECULT), que integra as atividades culturais do encontro.

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Além das competições e apresentações, o Encontrão será marcado por momentos de confraternização e intercâmbio entre as delegações, proporcionando aos participantes a oportunidade de compartilhar experiências e fortalecer os vínculos entre as instituições federais da Região Sul.

Inscrições

As inscrições das delegações foram prorrogadas até o dia 28 de setembro de 2026. O procedimento deve ser realizado pelo responsável de cada delegação, por meio de formulário on-line.

Cada participante deverá efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição, destinada à ajuda de custo para a realização do evento.

As instituições interessadas devem consultar o Regulamento do XXXII Encontrão e sua Retificação, documentos que reúnem as orientações para participação no evento. Entre as informações disponíveis estão as regras de inscrição, provas campeiras e culturais, apresentações, FECULT, alojamento e demais procedimentos necessários às delegações.

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Serviço

XXXII Encontro Cultural e Tradicionalista das Instituições Federais da Região Sul do Brasil – Encontrão 2026

Data: 31 de outubro e 1º de novembro de 2026

Local: IFFar – Campus Alegrete, Alegrete/RS

Inscrições: prorrogadas até 28 de setembro de 2026

Dúvidas: [email protected]

Os interessados podem acessar o formulário de inscrição do XXXII Encontrão 2026 e realizar o cadastro da delegação.

Foto e Fonte: IFFar Alegrete