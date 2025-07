IFFar Campus de Alegrete confirma o JEPE em Rede para setembro

O Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete realizará, no dia 04 de setembro de 2025, o evento JEPE em Rede, com o objetivo de fomentar a produção e divulgação de conhecimento nas escolas públicas e privadas de Alegrete e região. A iniciativa visa proporcionar um espaço de compartilhamento de saberes entre estudantes e professores da educação básica.

O JEPE em Rede está voltado para a participação de estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, matriculados em escolas públicas ou privadas do município e arredores. A participação deve ocorrer com a orientação de um professor responsável, que também será o responsável pela inscrição dos trabalhos.

As inscrições estarão abertas até o dia 15 de agosto de 2025, por meio do formulário eletrônico disponível no link: https://forms.gle/ngW2KFfbRHzxHUip9.

Ao todo, até 40 (quarenta) trabalhos serão selecionados para apresentação no evento, contemplando diferentes áreas do conhecimento.

A comissão organizadora iniciou a divulgação nas escolas do município no dia 10 de julho, e nos próximos dias outras instituições de ensino também serão visitadas, com o intuito de mobilizar a comunidade escolar para participação.

Para mais informações sobre critérios, formato das apresentações e cronograma completo, consulte o regulamento do evento (disponível em anexo).